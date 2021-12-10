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2 часа назад

Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО

Читатели американского издания The New York Times прокомментировали возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.

«НАТО – это организация, ищущая себе врага. <...> На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий одного из пользователей.

«Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?» – отметил Neildsmith.

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Некоторые читатели считают, что Североатлантический альянс – это пережиток холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины.

«Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс», – пишет другой комментатор.

По словам еще одного читателя, те, кто выступает за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским, а значит, примут их сторону в случае потенциального конфликта с Россией.

«США создали опасную ситуацию на Украине, поддержав переворот. У Соединенных Штатов нет интересов на Украине, они лишь хотели унизить Путина перед Олимпиадой», – добавил другой пользователь.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря. Они длились почти два часа. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшее перемещение НАТО на восток.

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