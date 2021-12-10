Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО

«НАТО – это организация, ищущая себе врага. <...> На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий одного из пользователей.

«Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?» – отметил Neildsmith.

Некоторые читатели считают, что Североатлантический альянс – это пережиток холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины.

«Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс», – пишет другой комментатор.

По словам еще одного читателя, те, кто выступает за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским, а значит, примут их сторону в случае потенциального конфликта с Россией.