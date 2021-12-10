Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего евразийского экономического совета призвал страны ЕАЭС не покупать памперсы и чипсы у Запада, а производить их самим. Об этом сообщает телеканал «360», разместивший в своем официальном Telegram-канале фрагмент выступления белорусского лидера.