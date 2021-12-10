Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего евразийского экономического совета призвал страны ЕАЭС не покупать памперсы и чипсы у Запада, а производить их самим. Об этом сообщает телеканал «360», разместивший в своем официальном Telegram-канале фрагмент выступления белорусского лидера.
«Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это», – заявил глава Белоруссии.
Ранее стало известно, что Лукашенко поддержал инициативу бывшего президента Казахстана и почетного председателя ВЕЭС Нурсултана Назарбаева о включении Азербайджана в состав наблюдателей ЕАЭС.