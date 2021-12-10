«На мой взгляд, это типичная провокация, которая очень серьезно смахивает на шизофрению. Дело в том (для тех, кто, может быть, не понимает), что Керченский пролив - это не столько пролив, сколько канал, который состоит из нескольких участков достаточно ограниченной судоходности. Его постоянно, уже 150 лет пытаются расширять, углублять, но при всем этом там требуется жесткое регулирование. И никакого "свободного" мореплавания там в принципе быть не может. Там суда иногда стоят в очереди достаточно длительное время, потому что если их пустить одновременно, то неизбежно будет авария. Тем более что сам по себе канал, максимальная глубина которого десять метров, может быть заилен, он не чистился уже двадцать лет. И там могут быть какие-то принесенные течением предметы, которые затрудняют судовождение. Максимальная ширина подводной части этого канала - 120 метров, что тоже не позволяет особенно разгуляться. Все эти объективные причины ни в коей мере не позволяют просто так, когда захочется, двигаться какому-то судну. Это требуется жестко контролировать. И так было всегда, на протяжении последних 150 лет. То есть нам не было "свободного" судоходства. А поведение украинцев в данном случае - это поведение отморозков, которые могут так же себя вести что на лыжном склоне, что на автодороге. Это примерно то же самое, как пустить локомотив без управления по железной дороге. Или воздушное судно, которое может нарушать все эшелоны для полета гражданских судов, как это было недавно с самолетом-разведчиком. То есть это смесь провокации, дремучего невежества, авантюризма и типичной дурости, которая есть у тех, кто хочет каким-то образом спровоцировать Россию на резкие шаги. Все это прекрасно знают на Украине, и поэтому - я могу даже поспорить - официально никто поддерживать эти действия на Украине никто не будет. Потому что это означает поддерживать сумасбродов и психопатов. Скорее всего, они открестятся от этих действий, сделают вид, что не знают, сделают вид, что это никаким образом не связано с остатками военно-морских сил Украины. Но тем не менее факт остается фактом: это угрожает судоходству, которое там достаточно напряженное, особенно в это время года, когда море неспокойно и судовождение затруднено», - отметил профессор.