Обзор иноСМИ: кошмар для Запада и повторение Второй мировой

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«Война на трех фронтах - кошмар для Запада»

Британская газета The Telegraph рассказала об угрозе для Запада «на трех фронтах»: по версии издания, это «мобилизация Россией ударных сил» на границе с Украиной, «генеральная репетиция» нападения Китая на Тайвань и «балансировка на грани войны» с иранским ядерным оружием.

Каждая из стран «подбадривает две другие» и вместе они рискуют спровоцировать фундаментальные потрясения для мирового порядка и стать «кошмаром» для Запада, подчеркивает газета. The Telegraph назвала «наиболее непосредственной» угрозой иранское ядерное оружие: о ней говорят меньше всего, но американские и израильские чиновники считают, что Иран может находиться всего в двух-трех неделях от создания ядерного оружия; если это произойдет, баланс сил на Ближнем Востоке изменится мгновенно.

В США заговорили о дополнительной помощи Грузии

Американский конгрессмен, сопредседатель Группы друзей Грузии Адам Кинзингер призвал Вашингтон увеличить помощь Тбилиси на фоне украинского кризиса и «угроз, исходящих от Москвы». Об этом сообщает «Грузия online».

Кинзингер рассказал, что Группа друзей Грузии и представители американского правительства недавно провели с делегацией Тбилиси «хорошую и отрезвляющую встречу». По итогам встречи конгрессмен Адам Смит назвал Грузию «сильным союзником США», который помогал американцам в Афганистане.

Вторжение на Украину сравнили со Второй мировой

Глава вооруженных сил Великобритании Тони Радакин заявил, что вторжение России на Украину могло бы спровоцировать крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны, сообщает The Times. «ИноСМИ» собрали комментарии британских читателей к этому материалу.

Комментатор под ником Mark Lane заявил, что не верит в вероятность войны: «У Запада на это нет аппетита, а Германия определенно не может себе этого позволить, учитывая, сколько газа она получает из России». Пользователь Stargazer поинтересовался, «с какого момента Украина вдруг стала вопросом безопасности для Запада». А Martin Bell предложил отдать России «русскоязычный Донбасс».

Названа «настоящая угроза» для Москвы

Глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха в своей статье для Observador заявил, что «настоящей угрозой» для российских властей является не НАТО, а демократические государства, «которые подают россиянам пример альтернативы режиму, в котором они живут».

По мнению Садохи, с помощью нынешнего обострения на границе президент России Владимир Путин как бы спрашивает европейцев, готовы ли они отстаивать свои демократические ценности. По версии автора, дипломатические переговоры не остановят Кремль, «а только укрепят его веру в то, что он все делает правильно». Садоха призвал ЕС говорить с Россией на «языке силы - единственном, который она понимает».

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 9 декабря провели полуторачасовые телефонные переговоры. Как сообщает «24 Канал», главы государств обсудили минские соглашения; Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.