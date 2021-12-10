Генассамблея ООН одобрила «усиленную» резолюцию против милитаризации Крымского полуострова, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter-аккаунте. По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, такое решение посылает сигнал сдерживания России на фоне наращивания военного присутствия на границе.

Я благодарен всем государствам — членам ООН, поддержавшим документ. Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и её целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму, — написал Кулеба.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ВМС Украины намеренно направили корабль «Донбасс» в Керченский пролив. По его мнению, за этим действием стоит руководство страны. Политик предостерёг украинские власти от повторения провокаций в Керченском проливе.

Он добавил, что российские пограничники будут действовать строго в рамках законодательства РФ. При этом, по словам парламентария, вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь «преступный приказ».