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25 минут назад

Генассамблея ООН приняла резолюцию против «милитаризации Крыма»

Генассамблея ООН одобрила «усиленную» резолюцию против милитаризации Крымского полуострова, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter-аккаунте. По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, такое решение посылает сигнал сдерживания России на фоне наращивания военного присутствия на границе.

Я благодарен всем государствам — членам ООН, поддержавшим документ. Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и её целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму, — написал Кулеба.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ВМС Украины намеренно направили корабль «Донбасс» в Керченский пролив. По его мнению, за этим действием стоит руководство страны. Политик предостерёг украинские власти от повторения провокаций в Керченском проливе.

В Крыму посчитали инцидент с украинским кораблем «Донбасс» провокацией

Он добавил, что российские пограничники будут действовать строго в рамках законодательства РФ. При этом, по словам парламентария, вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь «преступный приказ».

Накануне корабль управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины направился в сторону Керченского пролива, создав угрозу мореплаванию в данной зоне. При этом на требования изменить курс не реагировал. Украина никаких заявок на проход по каналу ранее не подавала.

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