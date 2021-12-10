На Украине назвали роковую ошибку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский променял спокойную жизнь артиста и любовь публики на ненависть граждан и грядущий печальный конец политической карьеры. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

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Он считает, что это решение украинского лидера стало самой большой ошибкой в жизни.

"Я не завидую Зеленскому <…> это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив", – пояснил экс-парламентарий.

В качестве президента, большая часть населения не поддерживает его политический курс, а некоторые граждане даже ненавидят. Кроме того, принимая во внимание текущие убытки Украины, Владимира Зеленского ждет печальный конец, подытожил Мураев.

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", по сравнению с мартом этого года доля голосов, которые респонденты готовы отдать за действующего главу украинского государства в случае выборов, уменьшилась с 27% до 23%.