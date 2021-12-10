На выборах в Нью-Йорке проголосуют лица без гражданства

Городской совет Нью-Йорка в четверг, 9 декабря, одобрил закон, согласно которому принимать участие в местных выборах могут жители без гражданства, владеющие грин-картой или разрешением на работу в США. Об этом сообщает NYT.

Теперь число голосующих на местных выборах в городе увеличится на 800 тысяч человек. Это рекорд для муниципалитета в США по числу лиц без американского гражданства с правом голоса. Новое разрешение не коснется нелегальных мигрантов.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался налагать вето на решение городского совета. После 31 декабря 2021 года он покинет свой пост, а новым мэром станет Эрик Адамс, который высказался в поддержку избирательного права владельцев грин-карт. Однако политик выразил сомнение касательно полномочий совета уравнивать в правах с американскими гражданами лиц без гражданства.