В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
33 минуты назад

Болдуин сделал заявление после трагедии на съемках «Ржавчины»

Съемочная группа американского вестерна «Ржавчина» приняла решение продолжить создание фильма после инцидента на съемочной площадке, в котором погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщил его режиссер Алек Болдуин в своем Instagram.

Съемки «Ржавчины» возобновят вопреки трагедии
Фото: ReutersReuters

Согласно официальному заявлению от съемочной группы, которое опубликовал Болдуин, актеры и трудившиеся над картиной сотрудники осуждают публикации, где съемки «Ржавчины» описывают как «безалаберные, опасные и эксплуататорские».

«Они отвлекают от самого важного — от памяти о Галине Хатчинс и от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии», — говорится в обращении.

Кроме того, участники съемочной группы подчеркнули, что во время работы над «Ржавчиной» их график и заработная плата были справедливыми. Несогласные с этой позицией уже покинули проект.

Болдуин набросился на журналиста

Напомним, 21 октября во время работы над одной из сцен вестерна актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита якобы холостым патроном. Однако, по неизвестным причинам, в нем оказались боевые снаряды.

В результате была убита оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение в ключицу — позднее его выписали из больницы. Позднее Болдуин заявлял, что не собирается завершать съемки фильма.
В мире,Алек Болдуин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители