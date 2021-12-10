Съемки «Ржавчины» возобновят вопреки трагедии

Съемочная группа американского вестерна «Ржавчина» приняла решение продолжить создание фильма после инцидента на съемочной площадке, в котором погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщил его режиссер Алек Болдуин в своем Instagram.

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Согласно официальному заявлению от съемочной группы, которое опубликовал Болдуин, актеры и трудившиеся над картиной сотрудники осуждают публикации, где съемки «Ржавчины» описывают как «безалаберные, опасные и эксплуататорские».

«Они отвлекают от самого важного — от памяти о Галине Хатчинс и от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии», — говорится в обращении.

Кроме того, участники съемочной группы подчеркнули, что во время работы над «Ржавчиной» их график и заработная плата были справедливыми. Несогласные с этой позицией уже покинули проект.

Напомним, 21 октября во время работы над одной из сцен вестерна актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита якобы холостым патроном. Однако, по неизвестным причинам, в нем оказались боевые снаряды.