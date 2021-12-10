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34 минуты назад

«Восточный фланг» НАТО осудил Байдена за призыв к диалогу с Россией

Страны Восточной Европы раскритиковали предложение американского президента Джо Байдена начать диалог между Москвой и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник Bloomberg.

«Восточный фланг» НАТО осудил Байдена за призыв к диалогу с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, предложение главы Белого дома начать диалог России и Североатлантического альянса поступило руководителям нескольких участников НАТО. «Правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции США, которые хотят наладить связи с Москвой, сообщил собеседник Bloomberg.

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», – рассказал источник. Кроме того, «восточный фланг» альянса обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Москвой с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий НАТО.

Напомним, Джо Байден во время телефонной беседы сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники «ответят решительными экономическими и другими мерами» в случае российской агрессии в отношении Киева. Отмечается, что президент США выразил обеспокоенность Вашингтона и европейских союзников относительно агрессивных действий Москвы в отношении Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,Bloomberg,РИА Новости,
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