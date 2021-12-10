«Восточный фланг» НАТО осудил Байдена за призыв к диалогу с РФ

Страны Восточной Европы раскритиковали предложение американского президента Джо Байдена начать диалог между Москвой и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник Bloomberg.

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По данным агентства, предложение главы Белого дома начать диалог России и Североатлантического альянса поступило руководителям нескольких участников НАТО. «Правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции США, которые хотят наладить связи с Москвой, сообщил собеседник Bloomberg.

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», – рассказал источник. Кроме того, «восточный фланг» альянса обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Москвой с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий НАТО.