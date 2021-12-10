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32 минуты назад

На Украине назвали три победы Путина на переговорах с Байденом

Украинский писатель Игорь Лесев перечислил три победы, которые одержал российский президент Владимир Путин на переговорах с главой Белого дома Джо Байденом, сообщает издание «Украина.ру».

На Украине назвали три победы Путина на переговорах с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, несмотря на то, что Москва назвала переговоры лидеров двух стран как «протокольную встречу», Путин смог зафиксировать ряд положений, к которым Кремль стремился долгое время. «Во-первых, Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы "украинский вопрос", но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским. Во-вторых, американцы уже не призывают Россию "убраться из Донецка и Луганска". Заметьте, риторика поменялась. То есть и ЛДНР уже признается в сфере влияния России», — сообщил писатель.

Также он отметил, что президент России добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО или размещении на ее территории иностранных баз. Как считает Лесев, позиции Москвы в данном случае оказались сильнее. Промежуточный итог всего этого — снятие санкций с российского проекта «Северный поток-2». Вашингтон таким образом «разыграл легенду для имбецилов», по которой Байден спас Украину от российского вторжения, отметил писатель.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что данные о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину ложные. Он добавил, что для деятельности военных на национальной территории не требуется уведомления.

В мире,Игорь Лесев,Валерий Герасимов,Джозеф Байден,Владимир Путин,Генштаб,НАТО,
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