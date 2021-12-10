На Украине назвали три победы Путина на переговорах с Байденом

По его словам, несмотря на то, что Москва назвала переговоры лидеров двух стран как «протокольную встречу», Путин смог зафиксировать ряд положений, к которым Кремль стремился долгое время. «Во-первых, Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы "украинский вопрос", но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским. Во-вторых, американцы уже не призывают Россию "убраться из Донецка и Луганска". Заметьте, риторика поменялась. То есть и ЛДНР уже признается в сфере влияния России», — сообщил писатель.