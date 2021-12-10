Члены НАТО раскритиковали Байдена из-за диалога с Россией

Президент США Джо Байден подвергся критике со стороны членов НАТО. Это связано с тем, что американский лидер начал диалог с Россией. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата.

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Отмечается, что данное обращение поступило руководителям нескольких участников Североатлантического альянса.

— Правительство одного из государств пришло в ярость от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, — уточнил собеседник издания.

Сообщается, что там требуют немедленных разъяснений, какие действия именно планирует Байден.

Кроме этого, «восточный фланг» НАТО обеспокоен к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.