Байден поддержал территориальную целостность Украины

Американский президент Джо Байден во время телефонной беседы сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники «ответят решительными экономическими и другими мерами» в случае российской агрессии в отношении Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Отмечается, что Байден выразил обеспокоенность США и европейских союзников относительно агрессивных действий Москвы в отношении Украины. Как заявил глава Белого дома, Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и заверил Зеленского в приверженности США принципу, согласно которому никакие решения по Украине не могут приниматься без Киева.

Также президент США указал на готовность Белого дома поддерживать меры по укреплению доверия в целях продвижения реализации минских договоренностей. Главы двух стран призвали РФ снизить напряженность. По их словам, дипломатия — лучший способ добиться значительного прогресса в разрешении конфликта.