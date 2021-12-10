В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
12 минут назад

Байден заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины

Американский президент Джо Байден во время телефонной беседы сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники «ответят решительными экономическими и другими мерами» в случае российской агрессии в отношении Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден поддержал территориальную целостность Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Байден выразил обеспокоенность США и европейских союзников относительно агрессивных действий Москвы в отношении Украины. Как заявил глава Белого дома, Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и заверил Зеленского в приверженности США принципу, согласно которому никакие решения по Украине не могут приниматься без Киева.

Также президент США указал на готовность Белого дома поддерживать меры по укреплению доверия в целях продвижения реализации минских договоренностей. Главы двух стран призвали РФ снизить напряженность. По их словам, дипломатия — лучший способ добиться значительного прогресса в разрешении конфликта.

Напомним, президенты США и Украины вели переговоры полтора часа. Как сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, переговоры прошли в открытой прямой атмосфере.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Администрация США,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители