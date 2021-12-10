«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины и дал ясно понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае дальнейшего военного вмешательства», — указано в сообщении.