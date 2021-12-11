В США заявили о капитуляции Байдена перед Путиным

Внешняя политика Соединённых Штатов приближается к катастрофе из-за слабости действующего президента Джо Байдена, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз в интервью Fox News. По его словам, американцы ещё долго будут ощущать на себе последствия бегства из Афганистана.

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Круз считает, что бегство американцев из Афганистана показало, что Вашингтон не может дать отпор противнику. По мнению политика, Байден не состоятелен в качестве президента страны.

Мы видим, как плохие парни вроде России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже. Они не верят, что президент США что-либо предпримет, — заявил сенатор.

По его словам, якобы планируемое вторжение России на Украину стало возможным из-за капитуляции Байдена перед президентом РФ Владимиром Путиным. Например, на это могла повлиять отмена санкций против газопровода «Северный поток — 2», заключил Круз.