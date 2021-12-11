В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
16 минут назад

В США предупредили о катастрофе из-за внешней политики Байдена

Внешняя политика Соединённых Штатов приближается к катастрофе из-за слабости действующего президента Джо Байдена, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз в интервью Fox News. По его словам, американцы ещё долго будут ощущать на себе последствия бегства из Афганистана.

В США заявили о капитуляции Байдена перед Путиным
Фото: ReutersReuters

Круз считает, что бегство американцев из Афганистана показало, что Вашингтон не может дать отпор противнику. По мнению политика, Байден не состоятелен в качестве президента страны.

Мы видим, как плохие парни вроде России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже. Они не верят, что президент США что-либо предпримет, — заявил сенатор.

По его словам, якобы планируемое вторжение России на Украину стало возможным из-за капитуляции Байдена перед президентом РФ Владимиром Путиным. Например, на это могла повлиять отмена санкций против газопровода «Северный поток — 2», заключил Круз.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна говорить с США с позиции силы. По мнению политика, Россия обладает огромными ресурсами, а Запад он назвал «немощным». Жириновский добавил, что россияне живут в самой богатой, свободной и мощной стране. Глава партии рассказал, что до пандемии все кинотеатры, театры, музеи, бани, магазины были переполнены, а на прилавках были все товары, которые производятся в мире.

В мире,Керченский пролив,Тед Круз,Джозеф Байден,Владимир Жириновский,Владимир Путин,ЛДПР,Fox News,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители