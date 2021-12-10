В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
6 минут назад

В Pfizer заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от штамма «омикрон»

В фармакологической компании Pfizer/Biontech сообщили, что две дозы препарата не дают достаточной защиты от разновидности коронавируса «омикрон» — необходимо делать бустерные прививки через месяц, сообщает Spiegel.

Pfizer: Две дозы вакцины недостаточно от штамма «омикрон»
Фото: ReutersReuters

«В отношении «омикрона» две дозы еще не являются окончательной вакцинацией с достаточной защитой. Если «омикрон», как это видится, распространится дальше, было бы научно обоснованно предложить бустер уже через три месяца», — заявил генеральный директор Pfizer/Biontech Угур Шахин.

По его словам, для полноценной защиты от нового штамма желательно сделать не только третью прививку через три месяца, но и четвертую через шесть месяцев, с учетом того, что бустерные прививки могут быть уже адаптированы к «омикрону», отмечает издание.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявляли, что новый штамм коронавируса показывает движение к меньшей опасности. Однако в ВОЗ сослались на предварительные данные. Тем не менее, в настоящее время специалисты считают, что нет предпосылок к тому, чтобы говорить о неэффективности вакцинации при борьбе с омикрон-штаммом.

Глава Роспотребнадзора Ольга Попова заявила, что пока нет достоверных доказательств безопасности нового штамма COVID-19 «омикрон».

В мире,Ольга Попова,Pfizer,ВОЗ,Роспотребнадзор,Spiegel,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители