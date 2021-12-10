Pfizer: Две дозы вакцины недостаточно от штамма «омикрон»

В фармакологической компании Pfizer/Biontech сообщили, что две дозы препарата не дают достаточной защиты от разновидности коронавируса «омикрон» — необходимо делать бустерные прививки через месяц, сообщает Spiegel.

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«В отношении «омикрона» две дозы еще не являются окончательной вакцинацией с достаточной защитой. Если «омикрон», как это видится, распространится дальше, было бы научно обоснованно предложить бустер уже через три месяца», — заявил генеральный директор Pfizer/Biontech Угур Шахин.

По его словам, для полноценной защиты от нового штамма желательно сделать не только третью прививку через три месяца, но и четвертую через шесть месяцев, с учетом того, что бустерные прививки могут быть уже адаптированы к «омикрону», отмечает издание.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявляли, что новый штамм коронавируса показывает движение к меньшей опасности. Однако в ВОЗ сослались на предварительные данные. Тем не менее, в настоящее время специалисты считают, что нет предпосылок к тому, чтобы говорить о неэффективности вакцинации при борьбе с омикрон-штаммом.