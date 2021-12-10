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1 час назад

Макрон впервые раскрыл свои доходы за четыре года

Президент Франции Эмманюэль Макрон за шесть месяцев до окончания своих полномочий направил в Конституционный совет декларацию о доход. Он заявил о заработке одного миллиона евро с момента вступления на должность в 2017 году, пишет Journal Officiel.

Макрон впервые раскрыл свои доходы за четыре года
Фото: ReutersReuters

В декларации Макрон впервые раскрыл свои доходы за четыре года. Отмечается, что в первый год избрания он заработал 115 тысяч евро, поскольку вступил на должность в мае. В следующие три года президент республики получил около 750 тысяч евро, а в этом году —174 тысячи евро. Макрону также придется возместить кредит в размере 127 тысяч евро.

Кроме того, 43-летний Макрон заявил об отсутствии личного авто. В документе также указывается, что у французского президента нет недвижимости, однако его супруга Брижитт Макрон является владелицей дома.

В мире,Эмманюэль Макрон,
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