В Госпогранслужбе Украины не владеют информацией о ситуации с украинским кораблем «Донбасс»

Госпогранслужба Украины заявила, что пока не владеет информацией по ситуации с кораблем ВМС Украины «Донбасс», пишет РБК- Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Ранее ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива украинском корабле управления «Донбасс». Требования российских пограничников изменить курс экипаж корабля не выполнял. По данным спецслужбы, корабль вышел из Мариуполя утром 9 декабря и двинулся в сторону пролива без предупреждения.

Погранслужба ФСБ уведомила корабль о необходимости подачи заявки. На это с украинского корабля ответили, что не собираются следовать через Керченский пролив. При этом корабль приблизился к проливу на 18 км.

По данным портала Marinetraffic, в Керченском проливе на данный момент находятся около 80 гражданских судов.