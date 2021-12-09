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18 минут назад

Bild рассказала о первом дне Меркель на пенсии

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в первый день после отставки посетила свой новый офис на улице Унтер ден Линден и сделала покупки в любимом супермаркете. Об этом сообщает Bild.

Bild рассказала о первом дне Меркель на пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, Меркель покинула квартиру в 08:20 и на машине поехала к зданию своей новой рабочей канцелярии, какое-то время простояв в пробках на пути туда.

Из офиса бывший канцлер в сопровождении охранника отправилась в любимый супермаркет «Хит Ульрих», в котором обычно делает покупки перед Рождеством, тележку с продуктами она толкала сама. После обеда Меркель отправилась домой.

Ранее политик признавалась журналистам, что в первый день после отставки планирует впервые за долгое время выспаться.

Напомним, что новым канцлером Германии стал Олаф Шольц. За него отдали голоса 395 депутатов бундестага.

В мире,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Бундестаг,Bild,
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