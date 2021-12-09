Скабеева высмеяла Тихановскую на «саммите демократии»

Ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале появление беглой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской на виртуальном «Саммите за демократию», организованном Вашингтоном.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Дуда приютил у себя Тихановскую. Вместе они участвуют в американском "саммите демократии" Президенту Свете на мероприятии присвоили должность "лидера демократической Белоруссии"», — написала Скабеева.

К тексту сообщения телеведущая приложила две фотографии, на которых запечатлены сидящие рядом президент Польши Анджей Дуда и Тихановская. Должность, заинтересовавшая Скабееву, четко видна на табличке рядом с оппозиционеркой на первом снимке.

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К тому же данную информацию подтвердила и сама Тихановская в своем Telegram-канале. В тексте она написала, что «представила Белоруссию на выступлении Джо Байдена в качестве ее демократического лидера». Также Тихановская отметила, что прослушать онлайн-выступление и принять участие в совместном фото ее пригласил Дуда.