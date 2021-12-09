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50 минут назад

Скабеева высмеяла появление Тихановской на «саммите демократии»

Ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале появление беглой белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской на виртуальном «Саммите за демократию», организованном Вашингтоном.

Скабеева высмеяла Тихановскую на «саммите демократии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дуда приютил у себя Тихановскую. Вместе они участвуют в американском "саммите демократии" Президенту Свете на мероприятии присвоили должность "лидера демократической Белоруссии"», — написала Скабеева.

К тексту сообщения телеведущая приложила две фотографии, на которых запечатлены сидящие рядом президент Польши Анджей Дуда и Тихановская. Должность, заинтересовавшая Скабееву, четко видна на табличке рядом с оппозиционеркой на первом снимке.

t.me/skabeeva/8230

К тому же данную информацию подтвердила и сама Тихановская в своем Telegram-канале. В тексте она написала, что «представила Белоруссию на выступлении Джо Байдена в качестве ее демократического лидера». Также Тихановская отметила, что прослушать онлайн-выступление и принять участие в совместном фото ее пригласил Дуда.

Уже завтра оппозиционерка лично выступит на «Саммите за демократию» со своим обращением.

В мире,Светлана Тихановская,Ольга Скабеева,Джозеф Байден,Анджей Дуда,
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