Евросоюз и США призвали «унять их неразумное дитя» в лице Украины

Европейским странам и США следует взять унять Украину, пока она не устроила войну в Европе. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе», — приводит слова Дмитрия Полянского РИА «Новости».

Также он призвал США и Евросоюз «заняться воспитанием» Украины и «научить ее хорошим манерам». «И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы», — добавил российский представитель в ООН.