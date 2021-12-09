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56 минут назад

Представитель РФ в ООН призвал Евросоюз и США успокоить Украину. «Уймите неразумное дитя»

Европейским странам и США следует взять унять Украину, пока она не устроила войну в Европе. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Евросоюз и США призвали «унять их неразумное дитя» в лице Украины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе», — приводит слова Дмитрия Полянского РИА «Новости».

Также он призвал США и Евросоюз «заняться воспитанием» Украины и «научить ее хорошим манерам». «И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы», — добавил российский представитель в ООН.

Он отметил, что Западу становится труднее обвинять Россию во всех проблемах из-за «слишком очевидных сбоев, сформировавшихся у Украины, причудливой националистическо-олигархичной анархии». Полянский предложил западным коллегам посетить Крым, чтобы они смогли убедиться в бессовестном заблуждении мирового сообщества.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Верховной рады Илья Кива рассказал об украинском плане по провокации России с помощью НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент закон, подразумевающий лишение гражданства жителей Украины, которые имеют российский паспорт. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с Россией.

В мире,Дмитрий Кулеба,Илья Кива,Владимир Зеленский,Дмитрий Полянский,Верховная Рада,НАТО,ООН,МИД,ЕС,РИА Новости,
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