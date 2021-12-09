Макрон рассказал о предстоящем разговоре с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе. Они будут касаться урегулирования конфликта на Украине, пишет ТАСС.
«Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств», - сказал Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце, посвященной приоритетам Франции во время ее предстоящего председательства в Евросоюзе в первой половине 2022 года.
Президент Франции добавил, что на следующей неделе ему предстоит разговор Путиным.
Кроме того, на следующей неделе Макрон также намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.
«Наше желание – в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с котором я проведу переговоры на следующий неделе, перезапустить этот формат (нормандский формат) и политический процесс», - сказал Макрон на той же пресс-конференции.