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29 минут назад

Замгоссекретаря Нуланд унизила Екатеринбург из-за Украины. Видео

Украина хотела бы быть похожей на Европу, а не на Екатеринбург. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в ходе показаний на слушаниях сенатского комитета по международным отношениям о политике США в отношении России.

В США унизили российский город из-за Украины
Фото: ТАССТАСС

«Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург. Во всяком случае, как они выглядят сейчас. То есть, чтобы люди могли иметь хороший уровень жизни, свободу выбора», — сказала Виктория Нуланд, видео опубликовано на сайте C-SPAN.

Жители восточной части Украины хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски, сказала Виктория Нуланд. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала боле независимой и суверенной. Она заявила, что нападение на Украину будет иметь серьезные последствия для России.

Порошенко призвал подготовить «адские санкции» против России

Ранее в США пригрозили России ужесточением санкций в случае вторжения на Украину. Президент США Джо Байден сказал, что использование вооруженных сил из-за разногласий с Москвой не рассматривается. Байден предупредил об этом президента РФ Владимира Путина, сообщает RT. Главы стран пообщались 8 декабря по видеосвязи, передает «Царьград».

В мире,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Владимир Путин,Царьград ТВ,
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