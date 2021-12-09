За что в 1938 году Гитлера выдвинули на Нобелевскую премию

Наверняка многим известно, что после того, как Нобелевская премия была присуждена антифашисту Карлу фон Осецкому, Гитлер издал декрет, согласно которому гражданам рейха запрещалось получение этой награды. Однако через 3 года на соискание премии была выдвинута кандидатура самого фюрера. Как же такое могло произойти? И почему на самом деле Гитлер так и не оказался в окончательном списке номинантов?[С-BLOCK]

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Эта история действительно началась с Карла фон Осецкого. Если верить автору книги «Неизвестный Фридрих Великий», Максиму Бельскому, Осецкий, который, кстати, не принадлежал ни к одной партии, еще до прихода к власти нацистов называл Гитлера «страшной бедой и несчастьем для немцев». Будучи сам гражданином Германии, публицист в буквальном смысле издевался над нацисткой идеологией и ее лживой пропагандой. Именно Карл фон Осецкий одним из первых публично раскритиковал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф», как расистскую. Смелые высказывания журналиста стоили ему жизни.

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После установления диктатуры Осецкий оказался в концлагере. Тяжелый труд и суровые лагерные условия подорвали здоровье антифашиста: он скончался от туберкулеза в мае 1938 года. Однако, как утверждает Кирилл Сухомлинов на страницах своей книги «Медики, изменившие мир», незадолго до смерти по инициативе Альберта Эйнштейна и Томаса Манна Карлу фон Осецкому была присуждена Нобелевская премия. Взбешенный Гитлер заявил Норвегии, что, пока та не отменит премию Осецкому, немецкие ученые не будут номинироваться на эту награду. Норвежские власти в свою очередь сослались на тот факт, что Нобелевский комитет находится вне их компетенции.

Гитлер – «борец за мир»

Несмотря на то, что в 1937 году Адольф Гитлер подписал декрет, запрещавший гражданам рейха получать Нобелевскую премию, он сам был номинирован на нее двумя годами позже. Как пишет Януш Вишневский в своей книге «Бикини», кандидатуру фюрера внес для предварительного обсуждения Нобелевским комитетом шведский политик, член парламента страны, Эрик Готфрид Кристиан Брандт. Примечательно, что при этом Брандт назвал Гитлера «борцом за мир» и высказал предположение о том, что диктатор «способен принести мир Европе и всему остальному сообществу».

Предложение Брандта наделало немало шума. После этого некоторые студенты даже отказались посещать его лекции. Однако на самом деле Брандт являлся антифашистом и рассматривал выдвижение Гитлера на Нобелевскую премию как «сатирическую критику» в отношении другого кандидата Невилла Чемберлена, известного своей «политикой умиротворения агрессора». Кроме того, в 1930-е годы в Скандинавских государствах усилились профашистские настроения, к которым своим экстравагантным поступком тоже хотел привлечь внимание Брандт. По крайней мере, так утверждал он сам.[С-BLOCK]

Впрочем, по мнению некоторых историков, в те годы многие действительно считали Адольфа Гитлера миротворцем. Александр Осокин, автор книги «Великая тайна Великой Отечественной: глаза открыты», уверен, что возникновению подобных взглядов поспособствовали Мюнхенские соглашения. По словам Осокина, западное общество и в самом деле позиционировало четырех лидеров, подписавших упомянутые соглашения, как настоящих борцов за мир во всем мире. Недаром же в 1938 году Гитлер был назван «человеком года». Выдвижение кандидатуры фюрера на Нобелевскую премию, как считает Осокин, было также связано с Мюнхенскими соглашениями.