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21 минуту назад

Франция инициирует реформу Шенгена

Франция намерена инициировать реформу Шенгенской зоны, чтобы защитить внешние рубежи ЕС и создать механизм на случаи кризиса на границе, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Франция инициирует реформу Шенгена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макрон в четверг презентовал приоритеты Франции на период своего полугодового председательства в Совете ЕС, начинающееся в январе 2022 года.

«В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям. Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Кроме того, мы должны усилить контроль на наших внешних границах и обеспечить их защиту - это одно из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах ЕС», - сказал Макрон.

По его словам, второе направление - это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе.

«Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, <...> а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества», - добавил президент Франции.

В мире,Эмманюэль Макрон,Frontex,Совет Европы,ЕС,
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