Франция инициирует реформу Шенгена

Франция намерена инициировать реформу Шенгенской зоны, чтобы защитить внешние рубежи ЕС и создать механизм на случаи кризиса на границе, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Макрон в четверг презентовал приоритеты Франции на период своего полугодового председательства в Совете ЕС, начинающееся в январе 2022 года.
«В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям. Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Кроме того, мы должны усилить контроль на наших внешних границах и обеспечить их защиту - это одно из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах ЕС», - сказал Макрон.
По его словам, второе направление - это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе.
«Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, <...> а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества», - добавил президент Франции.