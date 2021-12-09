ВСУ обстреляли село в ДНР во время визита замглавы миссии ОБСЕ

«Следует отметить, что этот провокационный обстрел боевики 128-й бригады осуществили во время нахождения недалеко от села Безыменное заместителя руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона с другими сотрудниками миссии. Тем самым украинские боевики подвергли опасности жизнь международных наблюдателей», - сказал Басурин.