ВСУ обстреляли село в ДНР во время визита замглавы миссии ОБСЕ

Замначальника управления Народной милиции (УНМ) ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские войска открыли огонь на юге Донецкой народной республики (ДНР), когда в этом районе был замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон, пишет Донецкое агентство новостей.
«Следует отметить, что этот провокационный обстрел боевики 128-й бригады осуществили во время нахождения недалеко от села Безыменное заместителя руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона с другими сотрудниками миссии. Тем самым украинские боевики подвергли опасности жизнь международных наблюдателей», - сказал Басурин.
Украинские войска вели огонь из гранатометов в районе села Безыменное. Украинская сторона была заранее проинформирована о прибытии ОБСЕ, поэтому, как считает Басурин, обстрел был целенаправленным.