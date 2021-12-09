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1 час назад

ВСУ обстреляли село в ДНР во время визита замглавы миссии ОБСЕ

Замначальника управления Народной милиции (УНМ) ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские войска открыли огонь на юге Донецкой народной республики (ДНР), когда в этом районе был замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон, пишет Донецкое агентство новостей.

ВСУ обстреляли село в ДНР во время визита замглавы миссии ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следует отметить, что этот провокационный обстрел боевики 128-й бригады осуществили во время нахождения недалеко от села Безыменное заместителя руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона с другими сотрудниками миссии. Тем самым украинские боевики подвергли опасности жизнь международных наблюдателей», - сказал Басурин.

Украинские войска вели огонь из гранатометов в районе села Безыменное. Украинская сторона была заранее проинформирована о прибытии ОБСЕ, поэтому, как считает Басурин, обстрел был целенаправленным.

В мире,Эдуард Басурин,ОБСЕ,
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