Пока вы не уснули: уступка Байдена Путину и атака на Газпром в ЕС

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Байден пошел на уступку Путину

Президент США Джо Байден сделал значительную дипломатическую уступку, согласившись обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения НАТО. Об этом пишет газета Financial Times.

Издание отметило, что Россия хочет, чтобы НАТО взяло на себя обязательство отказаться от расширения на восток и воздержалось от размещения своего контингента в граничащих с ней странах.

Американский лидер заявил, что надеется на проведение в ближайшее время переговоров на высоком уровне для обсуждения отношений России и НАТО и поиска компромиссов.

«Но упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе», - подчеркивается в статье.

Польша потребовала начать расследование против «Газпрома»

Европейскиой комиссии следует немедленно начать антимонопольнное расследование в отношении «Газпрома». Об этом заявила министр климата Польши Анна Москва в эфире Польского радио, передает «Прайм».

«Мы просили Еврокомиссию проанализировать ситуацию и монополистические практики, которые точно есть со стороны «Газпрома». Предварительный отчет, который был представлен на последнем саммите, показывает, что уровень хранилищ недостаточен, что нет правильного соотношения спроса и предложения», — сказала она.

По словам министра климата Польши, компания «Газпром» в этих отчетах не указана, однако «есть определение "доминирующий поставщик"».

«Можно догадаться, что речь идет о «Газпроме». Анализ должен быть расширен, но мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома"», — указала министр.

У полковника из Ставрополья нашли 21 объект недвижимости

stavregion.ru

У подозреваемого во взяточничестве главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова кроме золотого унитаза также нашли 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

По словам главы федерального ведомства, имущество было оформлено на самого полковника и его близких. В ближайшее время суд рассмотрит исковое заявление об обращении имущества в доход государства.

Напомним, что в конце июня на Ставрополье сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали несколько десятков полицейских из местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым.

Правоохранителям вменяют организацию банды, взяточничество, превышение полномочий. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

Российский посол объяснил войска РФ у границ Украины

Сосредоточение военных сил России на границе с Украиной — ответ на угрозу со стороны НАТО. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4, пишет «Лента.ру».

По его словам, Генеральный штаб ВС РФ видит непосредственную угрозу со стороны НАТО, которое все больше приближает войска к российской границе и наращивает инфраструктуру, поэтому принял решение переместить военные силы России вдоль границы. Это лишь меры предосторожности, пояснил посол.

Он подчеркнул, что США разговорами о возможном нападении на Украину пытаются дестабилизировать ситуацию. Келин упомянул о состоявшихся переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. По его словам, лидеры двух государств обсудили очень серьезную вещь — передвижение сил НАТО на восток. Это представляет явную угрозу, так как в настоящий момент альянс настроен агрессивно по отношению к России. НАТО может нанести удар по территории страны с близкого расстояния, поэтому России нужны гарантии, что этого не произойдет, заключил Келин.

Актера заподозрили в убийстве экс-чиновника в Москве

Близкого друга актера Алексея Панина Глеба Нейжмака-Иорданского подозревают в жестоком избиении экс-замминистра энергетики Леонида Тропко. Как сообщает «МК», родственники требуют привлечь его к уголовной ответственности.

По информации издания, конфликт между 31-летним Нейжмаком-Иорданским и 69-летним Тропко произошел 7 декабря возле подъезда дома на улице Генерала Ермолова. Утром в день происшествия Нейжмак подставил камень к двери подъезда, чтобы та не закрывалась. Экс-замминистра, который является старшим по подъезду, попросил убрать камень и объяснил, что из-за этого она может сломаться, а ранее всем подъездом жильцы несколько раз скидывались на починку.

В ответ на замечание мужчина пообещал пенсионеру с ним расправиться. Вечером того же дня Тропко вышел на улицу, где на него набросились и стали избивать.

В результате с травмами головы и переломом глазницы пенсионера госпитализировали. Он скончался 7 декабря в больнице. Возмущенные ситуацией родные написали заявление в полицию. Место события попало в обзор видеокамер, поэтому опознать злоумышленника не составило труда.

Зеленский оскорбил семью известного композитора

ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский случайно оскорбил семью композитора, народного артиста Украины Игоря Поклады. В Facebook супруга музыканта рассказала, что с ней связались из администрации президента и заявили, что Зеленский подготовил поздравление к 80-летию Поклада, которое отправят ему в мессенджер Viber.

«Владимир Александрович! Это вы своим друзьям можете СМС сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все лично! Если были в стране! Не было — ехали помощники, министры с цветами и орденами! Но, видимо, вам этого не понять», — написала Светлана, которая сочла подобный шаг со стороны главы государства унизительным.

Также супруга композитора рассказала, что Поклад пользуется только кнопочным телефоном и отметила, что Зеленскому легче «мертвых награждать», хотя ранее он клялся «вспоминать о живущих сегодня, а не после их смерти».

Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса. По его словам, ожидать этого стоит уже в 2022 году.

При этом бизнесмен не предполагал, что появится настолько заразный штамм «дельта», и не рассчитывал, что людей придется долго уговаривать вакцинироваться и носить маски.

— Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году, — написал он в личном блоге.

Новый штамм «омикрон» также вызывает беспокойство, но сейчас человечество лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем в начале пандемии, резюмировал Гейтс.

Российский город предложили переименовать в Путинград

Бывший мэр Архангельска Александр Донской предложил изменить название города на Путинград. По его мнению, это заставит чиновников лучше работать, написал мужчина в своем Instagram-аккаунте.

Донской подчеркнул, что следует дать городу либо «более милое название - Ангельск», либо «более стабильное - Путинград».

«Я уверенно заявляю, что это нам даст очень мощный толчок к развитию, потому что точно никто из чиновников не будет косячить в этом городе», - пояснил Донской.

Моргенштерн решил вернуться в Россию

Рэпер Алишер Моргенштерн, скорее всего, сегодня, 9 декабря, вернется в Москву. Об этом сообщил его концертный директор, пишет РИА Новости.

В четверг в одном из фан-аккаунтов Моргенштерна был опубликован трек "Домой". На вопрос, может ли это значить, что рэпер возвращается в Москву, концертный директор ответил положительно.

"Наверное, в четверг", - добавил он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого в СМИ появилась информация, что рэпер уехал из России. Его адвокат Сергей Жорин, комментируя высказывание Бастрыкина, заявлял, что музыкант не занимается продажей наркотиков. Кроме того, Жорин высказал опасение, что подчиненные главы СК могут воспринять его слова как призыв.

Израиль запретил гимнастке приезжать на турнир Кабаевой в Москву

Власти Израиля не разрешают художественной гимнастке Илоне Додзин отправиться в Россию на турнир «Небесная грация», вдохновителем которого стала олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, свое решение израильские чиновники мотивировали тем, что Россия якобы находится в «красной» зоне по коронавирусу.

«Матч ТВ» подчеркивает, что на официальном израильском сайте по мониторингу COVID Россию относят к «оранжевой», а не «красной» зоне.