В Британии раскрыли, каким тоном Байден говорил с Путиным

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание сообщило, что Байден предупредил Путина о жестких экономических и других мерах в случае обострения ситуации на Украине.

Для Байдена разговор с российским президентом стал «серьезнейшим испытанием» во внешней политике, поскольку на кону стоит не только судьба Украины, но и общеевропейская безопасность, пишет The Times.

«В более широком смысле нападение России на Украину означало бы конец послевоенной системы, основанной на правилах, и возвращение к анархии в мировом порядке», - говорится в статье.

Авторы материала приветствуют жесткую позицию американского президента, но при этом задаются вопросом, достаточно ли угроз Байдена для того, чтобы «сдержать Путина».

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры. В Кремле рассказали, что одной из главных тем переговоров стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».