В Британии раскрыли, каким тоном Байден говорил с Путиным

Президент США Джо Байден говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным «бескомпромиссным» тоном, утверждает британская газета The Times. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».
Издание сообщило, что Байден предупредил Путина о жестких экономических и других мерах в случае обострения ситуации на Украине.
Для Байдена разговор с российским президентом стал «серьезнейшим испытанием» во внешней политике, поскольку на кону стоит не только судьба Украины, но и общеевропейская безопасность, пишет The Times.
«В более широком смысле нападение России на Украину означало бы конец послевоенной системы, основанной на правилах, и возвращение к анархии в мировом порядке», - говорится в статье.
Авторы материала приветствуют жесткую позицию американского президента, но при этом задаются вопросом, достаточно ли угроз Байдена для того, чтобы «сдержать Путина».
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры. В Кремле рассказали, что одной из главных тем переговоров стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».
Байден сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. Он рассказал о санкциях, которые США и их союзники могут ввести в случае эскалации.