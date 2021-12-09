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1 час назад

В Британии раскрыли, каким тоном Байден говорил с Путиным

Президент США Джо Байден говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным «бескомпромиссным» тоном, утверждает британская газета The Times. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

В Британии раскрыли, каким тоном Байден говорил с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание сообщило, что Байден предупредил Путина о жестких экономических и других мерах в случае обострения ситуации на Украине.

Для Байдена разговор с российским президентом стал «серьезнейшим испытанием» во внешней политике, поскольку на кону стоит не только судьба Украины, но и общеевропейская безопасность, пишет The Times.

«В более широком смысле нападение России на Украину означало бы конец послевоенной системы, основанной на правилах, и возвращение к анархии в мировом порядке», - говорится в статье.

Авторы материала приветствуют жесткую позицию американского президента, но при этом задаются вопросом, достаточно ли угроз Байдена для того, чтобы «сдержать Путина».

У Байдена возникла проблема с введением санкций против РФ

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры. В Кремле рассказали, что одной из главных тем переговоров стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

Байден сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. Он рассказал о санкциях, которые США и их союзники могут ввести в случае эскалации.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,InoSMI.Ru,Газета The Times,
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