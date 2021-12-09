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1 час назад

Саакашвили рассказал, кто освободит его из заключения в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на родине в заключении, заявил изданию «Новое время», что его освободит народ при поддержке Украины и международного сообщества.

Саакашвили рассказал, кто освободит его из тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В мою поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времен борьбы за независимость. Народ меня освободит, вместе с нажимом со стороны Украины и международным сообществом», - считает Саакашвили.

Он рассказал, что сейчас находится в военном госпитале, который сам строил.

«Он очень современный. До того я был практически в ГУЛАГе, где подвергался пыткам, нечеловеческому обращению», - заявил экс-президент.

По словам Саакашвили, несмотря на то, что «выборы были украдены», оппозиция объединилась, и «все знают, что оппозиция выиграла все большие города». Кроме того, много новых людей включилось в политику.

Саакашвили вернулся в Грузию в преддверии первого тура местных муниципальных выборов. Грузинские правоохранители задержали его 1 октября 2021 года.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году и получил украинское гражданство. На родине по двум уголовным делам его заочно приговорили к трем и шести годам заключения. После ареста экс-президент объявил голодовку. В ее результате у него пошатнулось здоровье. Его перевели сначала в тюремную больницу, а затем в военный госпиталь в Гори.

В мире,Михаил Саакашвили,
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