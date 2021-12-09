Стало известно время разговора Байдена и Зеленского

«Уважаемые коллеги, по поводу разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Время предварительное, возможны изменения. До этого, напоминаю, еще будет участие президента Украины в онлайн-саммите за демократию», — написал Никифоров.