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1 час назад

На Украине анонсировали время разговора Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский созвонится со своим американским коллегой Джо Байденом в 19:30 по киевскому времени. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.

Стало известно время разговора Байдена и Зеленского
Фото: РамблерРамблер

Он отметил, что время предварительное и может измениться.

«Уважаемые коллеги, по поводу разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Время предварительное, возможны изменения. До этого, напоминаю, еще будет участие президента Украины в онлайн-саммите за демократию», — написал Никифоров.

Ожидается, что главной темой разговора Зеленского и Байдена станут итоги переговоров президентов России и США, которые прошли 7 октября и были посвящены украинскому кризису.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Джозеф Байден,
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