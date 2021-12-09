Стало известно время разговора Байдена и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский созвонится со своим американским коллегой Джо Байденом в 19:30 по киевскому времени. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.
Он отметил, что время предварительное и может измениться.
«Уважаемые коллеги, по поводу разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Время предварительное, возможны изменения. До этого, напоминаю, еще будет участие президента Украины в онлайн-саммите за демократию», — написал Никифоров.
Ожидается, что главной темой разговора Зеленского и Байдена станут итоги переговоров президентов России и США, которые прошли 7 октября и были посвящены украинскому кризису.