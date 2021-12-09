Politico назвал Лукашенко «стратегической помехой» для Европы

«Несмотря на санкции ЕС, он делает все безнаказанно, Брюссель и другие европейские столицы оказали незначительное влияние на его политику. При этом "захват" Лукашенко рейса Ryanair с целью ареста антиправительственного активиста продемонстрировал его способность ткнуть пальцем в ЕС».