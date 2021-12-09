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32 минуты назад

Politico назвал Лукашенко «стратегической помехой» для Европы

Издание Politico составило список политиков, представляющих угрозу для Европы. В частности, в него вошел и президент Белоруссии Александр Лукашенко с пометкой «вредитель».

Politico назвал Лукашенко «стратегической помехой» для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению издания, Лукашенко подавив оппозицию внутри своей страны «нацелился на провокации своих соседей».

«Президент Белоруссии являющийся когда-то далеким раздражителем, теперь стал стратегической помехой для Европы. Особенно для Литвы, Латвии и Польши, куда последнюю половину года Лукашенко направлял отчаявшихся мигрантов», — говорится в материале.

В Politico считают, что готовность президента Белоруссии принимать участие в «гибридной войне» выдвинуло его в первые ряды самых беспокойных соседей ЕС. Главную обеспокоенность у издания вызвала безнаказанность действия Лукашенко.

«Несмотря на санкции ЕС, он делает все безнаказанно, Брюссель и другие европейские столицы оказали незначительное влияние на его политику. При этом "захват" Лукашенко рейса Ryanair с целью ареста антиправительственного активиста продемонстрировал его способность ткнуть пальцем в ЕС».

Европе придется либо найти способ справиться со своим местным диктатором, либо привыкнуть к еще одному неудобному спарринг-партнеру по соседству, подытожили в Politico.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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