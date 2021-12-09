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30 минут назад

На Украине отказались переименовать улицу Московскую

Жители украинского Херсона не согласились на переименование улицы Московской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горсовета.

На Украине отказались переименовать улицу Московскую
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации представителей городского совета, в городе прошло общественное обсуждение идеи переименовать улицу Московскую в улицу имени семьи Фальц-Фейнов.

«В целом участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили за, 213 против и 30 человек воздержались. Поэтому улица Московская пока остается со старым названием. Но горожане имеют право снова инициировать процесс переименования», - сказано в сообщении.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в том числе, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья работа подпадает под действие закона "о декоммунизации", а потому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, поскольку в нем не были четко прописаны границы его применения.

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