В Латвии выявили два случая заражения штаммом «Омикрон»

В Латвии выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Об этом рассказал руководитель национальной референтной лаборатории рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Сергей Никишин.

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Отмечается, что в стране официально зарегистрировали два случая заражения. По словам Никишина, сейчас проводится анализ еще трех подозрительных образцов.