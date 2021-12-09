В Латвии выявили два случая заражения штаммом «Омикрон»

В Латвии выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Об этом рассказал руководитель национальной референтной лаборатории рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Сергей Никишин.
Отмечается, что в стране официально зарегистрировали два случая заражения. По словам Никишина, сейчас проводится анализ еще трех подозрительных образцов.
В Латвии ввели ряд ограничительных мер, которые в большей степени затрагивают граждан, не сделавших прививку от COVID-19. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее Новый штамм коронавируса выявили в 57 государствах.