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46 минут назад

В белорусской делегации высказались о воссоединении Крыма с Россией

Воссоединение с Россией пошло Крыму на пользу, заявил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

В белорусской делегации высказались о воссоединении Крыма с РФ
Фото: globallookpress.com © Nikolay Gyngazovgloballookpress.com © Nikolay Gyngazov

«Полуостров активно развивается, очень динамично. Видно, что воссоединение с Россией пошло на пользу и это очевидно», — цитирует РИА Новости Дзерманта.

По его словам, заметно то, что Россия вкладывается в развитие полуострова.

Он отметил, что крымчане рады тому, что у них появилась возможность свободно развиваться без диктата.

9 декабря в Крым прибыла делегация из Белоруссии в составе пяти человек.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

В мире,Алексей Дзермант,РИА Новости,
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