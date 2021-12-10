США не собираются полностью выводить войска из Ирака

«Они на самом деле хотят, чтобы все американские военные ушли, но военные США не собираются уходить.<...> Мы покинули те базы, которые нам не нужны, мы усложнили возможность атаковать нас. Но иракцы все еще хотят, чтобы мы там были. Они все еще хотят, чтобы мы присутствовали, все еще хотят нашего активного участия. Поэтому мы будем там до тех пор, пока они хотят этого, и мы все согласны с такой необходимостью», — отметил генерал Маккензи.