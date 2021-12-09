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9 минут назад

В ЕС назвали непрозрачными ответные санкции Белоруссии

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано назвал непрозрачными контрсанкции Белоруссии и отметил отсутствие ясности в механизме их оспаривания в суде.

В ЕС назвали непрозрачными ответные санкции Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ЕС отмечают непрозрачность этих ответных мер, нет никаких подробностей относительно их масштабов, реализации и доступных способов юридического оспаривания в суде», — сказал он в комментарии РИА Новости.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

7 декабря Белоруссия в качестве ответной меры ввела продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров из стран, которые проводят недружественную по отношению к Минску политику.

Отмечается, что соответствующее постановление не коснётся товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных, к примеру, для детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Кроме того, власти республики в ответ на новые ограничительные меры Запада расширили списки лиц, въезд которых на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.

В мире,ЕС,РИА Новости,
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