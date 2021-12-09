В ЕС назвали непрозрачными ответные санкции Белоруссии

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано назвал непрозрачными контрсанкции Белоруссии и отметил отсутствие ясности в механизме их оспаривания в суде.
«В ЕС отмечают непрозрачность этих ответных мер, нет никаких подробностей относительно их масштабов, реализации и доступных способов юридического оспаривания в суде», — сказал он в комментарии РИА Новости.
В него включены 17 физлиц и 11 организаций.
7 декабря Белоруссия в качестве ответной меры ввела продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров из стран, которые проводят недружественную по отношению к Минску политику.
Отмечается, что соответствующее постановление не коснётся товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных, к примеру, для детского питания и ряда других позиций критического импорта.
Кроме того, власти республики в ответ на новые ограничительные меры Запада расширили списки лиц, въезд которых на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.