В ЕС назвали непрозрачными ответные санкции Белоруссии

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано назвал непрозрачными контрсанкции Белоруссии и отметил отсутствие ясности в механизме их оспаривания в суде.

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«В ЕС отмечают непрозрачность этих ответных мер, нет никаких подробностей относительно их масштабов, реализации и доступных способов юридического оспаривания в суде», — сказал он в комментарии РИА Новости.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

7 декабря Белоруссия в качестве ответной меры ввела продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров из стран, которые проводят недружественную по отношению к Минску политику.

Отмечается, что соответствующее постановление не коснётся товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных, к примеру, для детского питания и ряда других позиций критического импорта.