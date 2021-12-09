В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
1 час назад

Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса. По его словам, ожидать этого стоит уже в 2022 году.

Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия
Фото: ReutersReuters

При этом бизнесмен не предполагал, что появится настолько заразный штамм «дельта», и не рассчитывал, что людей придется долго уговаривать вакцинироваться и носить маски.

— Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году, — написал он в личном блоге.

Новый штамм «омикрон» также вызывает беспокойство, но сейчас человечество лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем в начале пандемии, резюмировал Гейтс.

Врач раскрыл причину сыпи при коронавирусе

В ноябре он предположил, что число тяжелых случаев заболевания COVID-19 и уровень смертности от коронавирусной инфекции должны резко упасть к лету 2022 года. По мнению миллиардера, резкое снижение заболеваемости должно произойти благодаря формированию природного и вакцинного иммунитета, а также благодаря появлению лекарства от коронавируса.
В мире,Билл Гейтс,Microsoft,
84
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители