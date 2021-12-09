Бывший белорусский авиадиспетчер Олег Галегов, посадивший в Минске самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, рассказал следователям из Польши, что сделал это принудительно по приказу Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ). На борту этого рейса находились экс-главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, администратор Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси» россиянка Софья Сапега. Оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими. После вынужденной посадки КГБ снял пару с рейса и предъявил им обвинения.

Галегов сейчас находится в Польше. По его словам, переданное пилоту Ryanair сообщение о возможной бомбе на борту было заведомо ложным. Об этом сообщили источники The New York Times. Информацию подтвердил глава Департамента служб безопасности Польши Станислав Зарин.

Один из свидетелей происходящего заявил польским спецслужбам, что действиями в башне управления воздушным движением в Минске в тот момент руководил офицер КГБ, который постоянно кому-то по телефону докладывал о происходящем, рассказал Зарин. Именно сотрудник белорусской спецслужбы дал приказ сообщить лётчикам о якобы заложенной бомбе на борту.

«У нас есть информация от спецслужб, что на борту вашего рейса есть бомба, которая может быть активирована над Вильнюсом», — сказал авиадиспетчер, согласно стенограмме связи с самолётом Ryanair, выпущенной белорусскими властями в мае.

Пилот скептически отнёсся к услышанному и не поверил в слова о бомбе, однако его всё равно вынудили совершить посадку.

Этот инцидент случился 23 мая. 24 мая европейские авиакомпании начали отказываться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии. Против страны ввели секторальные санкции.

В июле белорусское издание «Наша нива» сообщило, что диспетчер, который посадил рейс с оппозиционерами, покинул Республику Беларусь. Один из собеседников издания тогда предположил, что этнический грузин Галегов вернулся на родину.