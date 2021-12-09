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19 минут назад

В США призвали нанести «предупредительный удар» по РФ

Экс-помощник министра обороны США Ян Бжезинский предложил нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от международной системы платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала Open Ukraine.

РФ призвали отключить от SWIFT на несколько дней
Фото: ReutersReuters

Ян Бжезинский, сын советника по нацбезопасности президента США Джимми Картера Збигнева Бжезинского, заявил, что предотвратить военный конфликт на Украине можно, заранее предприняв «определенные экономические меры».

«Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», - заявил он.

Такие заявление Бжезинский сделал по следам встречи президентов России и США. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря в онлайн-формате.

В Кремле рассказали, что одной из главных тем переговоров стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

Сенатор предрек крах США после отключения РФ от SWIFT

Байден сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. Он рассказал о санкциях, которые США и их союзники могут ввести в случае эскалации.

Путин в ответ призвал не перекладывать ответственность на Россию, так как именно НАТО «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и наращивает военный потенциал у границ РФ.

После встречи президентов американский сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил, что США могут начать войну с Россией, в том числе с применением ядерного оружия, ради защиты Украины.

В мире,Роджер Уикер,Збигнев Бжезинский,Джеймс Картер,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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