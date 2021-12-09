РФ призвали отключить от SWIFT на несколько дней

Экс-помощник министра обороны США Ян Бжезинский предложил нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от международной системы платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала Open Ukraine.

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Ян Бжезинский, сын советника по нацбезопасности президента США Джимми Картера Збигнева Бжезинского, заявил, что предотвратить военный конфликт на Украине можно, заранее предприняв «определенные экономические меры».

«Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», - заявил он.

Такие заявление Бжезинский сделал по следам встречи президентов России и США. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря в онлайн-формате.

В Кремле рассказали, что одной из главных тем переговоров стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

Байден сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. Он рассказал о санкциях, которые США и их союзники могут ввести в случае эскалации.

Путин в ответ призвал не перекладывать ответственность на Россию, так как именно НАТО «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и наращивает военный потенциал у границ РФ.