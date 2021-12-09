США раскрыли планы по поводу контактов с РФ

Соединенные Штаты планируют координировать с партнерами и союзниками свои контакты с Россией на всех уровнях. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

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По информации издания, Жан-Пьер таким образом пояснила слова президента США Джо Байдена. Ранее он заявил, что американские власти планируют объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России. На переговорах обсудят требования Путина предоставить России гаранты безопасности.

«Оба президента поручили своим командам проследить за решением этих вопросов. Взаимодействие Байдена будет тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами», — подчеркнула представитель Белого дома.

Жан-Пьер не ответила на вопрос о том, когда пройдут переговоры такого рода.