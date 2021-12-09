Вашингтон не заинтересован в развитии Украины. Страна необходима только в качестве инструмента для «сдерживания» россии. Подобный подход является главной проблемой политики Вашингтона по отношению к Киеву. Об этом в материале для журнала The National Interest написал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Автор отмечает, что сохранение независимости Украины является прочно утвердившимся элементом политики нацбезопсности США. Но связано это исключительно со стремлением «не допустить воссоздания СССР».

Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США, — подчеркнул Петро.

По словам политолога, США ощущают безразличие и даже враждебность к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества. В рещультате Вашингтон принял такую позицию, которую, как полагает петро, мало кто из американцев поддержал бы, если бы понял, в чём её суть.