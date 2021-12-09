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1 час назад

Стал известен главный просчет США на Украине

Вашингтон не заинтересован в развитии Украины. Страна необходима только в качестве инструмента для «сдерживания» россии. Подобный подход является главной проблемой политики Вашингтона по отношению к Киеву. Об этом в материале для журнала The National Interest написал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.

Политолог назвал основной просчет США на Украине
Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.comU.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Автор отмечает, что сохранение независимости Украины является прочно утвердившимся элементом политики нацбезопсности США. Но связано это исключительно со стремлением «не допустить воссоздания СССР».

Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США, — подчеркнул Петро.

По словам политолога, США ощущают безразличие и даже враждебность к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества. В рещультате Вашингтон принял такую позицию, которую, как полагает петро, мало кто из американцев поддержал бы, если бы понял, в чём её суть.

Ранее в Белом доме сообщили, что в настоящее время США ведут работу по урегулированию дипломатическим путём ситуации, сложившейся вокруг России и Украины, дабы не допустить её эскалации. Даный вопрос находится в центре внимания вашингтонской администрации.

В мире,The National Interest,
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