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44 минуты назад

На Украине рассказали о долге пенсионерам неподконтрольного Донбасса

Сумма невыплаченных Украиной пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса составила более 77 млрд гривен ($2,8 млрд), сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

На Украине рассказали о долге пенсионерам Донбасса
Фото: РИА Новости © Сергей АверинРИА Новости © Сергей Аверин

«Остаётся нерешённым вопрос выплаты пенсий лицам, состоящим на учёте на временно неподконтрольных территориях, но не имеющих статуса внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). Сумма невыплаченных пенсий этим лицам составляет более 77 млрд гривен», — написала Денисова в своём Facebook.

Она отметила, что проблемы с реализацией прав есть у 1,5 млн внутренне перемещённых лиц, из которых 700 тыс. — пенсионеры.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе, однако в крайнем случае решение будет принимать украинский народ на референдуме.

В мире,Людмила Денисова,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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