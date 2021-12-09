На Украине рассказали о долге пенсионерам Донбасса

«Остаётся нерешённым вопрос выплаты пенсий лицам, состоящим на учёте на временно неподконтрольных территориях, но не имеющих статуса внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). Сумма невыплаченных пенсий этим лицам составляет более 77 млрд гривен», — написала Денисова в своём Facebook.