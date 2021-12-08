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35 минут назад

Неприемлемо для Запада: новая глава МИД ФРГ оценила деятельность РФ и Китая

Россия и Китай пытаются извлечь выгоду неприемлемым для Запада путём. Об этом заявила новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она призвала задуматься о том, как можно справиться с подобным «альтернативным мышлением». Заявление опубликовала пресс-служба дипломатического ведомства.

Неприемлемо для Запада: новая глава МИД ФРГ оценила деятельность РФ и Китая
Фото: FacebookFacebook

Мы должны трезво проанализировать то, что такие игроки, как Китай, Россия, а также другие государства, ищут для себя выгоды иным способом, нежели путём, который мы считаем приемлемым. <...> В связи с этим мы должны в большей степени задуматься о том, как нам справиться с этим конкурентным и альтернативным мышлением, — заявила Бербок.

По мнению нового главы германского МИД, иначе складывающаяся ситуация может привести к распаду мирового сообщества на «непримиримые лагеря».

Сопредседатель партии «Союз-90 / Зелёные» Анналена Бербок была назначена на должность министра иностранных дел Германии 8 декабря. Соответствующее назначение произвёл президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Бербок неоднократно высказывалась против «Северного потока — 2», а также обвиняла Москву в «шантаже» в свете рекордно высоких цен на газ. Как представитель «Зелёных» она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии, а также за аналогичные решения в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах.

В мире,Анналена Бербок,Франк-Вальтер Штайнмайер,МИД,
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