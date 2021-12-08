Байден назвал темы для встречи России и НАТО

Дату "встречи на высоком уровне" с участием стран НАТО и России анонсируют ближе к концу этой рабочей недели, заявили глава Белого дома. В работе саммита помимо России и США примут участие минимум четыре "ключевых союзника" Вашингтона. О каких именно государствах идет речь, Байден не уточнил.

Он пояснил, что встреча нужна, "чтобы обсудить будущее по поводу опасений России относительно НАТО , а также того, сможем ли мы достичь каких-то договоренностей, касающихся снижения напряженности на восточном фланге".

Видео дня

Какие претензии есть у Москвы к НАТО Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря. Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что российский лидер во время разговора выразил тревогу из-за приближения НАТО к российским границам.

"Путин сказал: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории, за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе", - пересказал он.

Как сообщал Кремль, Путин заявил Байдену, что Россия хочет получить юридически оформленные гарантии того, что НАТО не будет расширяться на Восток и размещать в соседних с Россией странах ударные наступательные вооружения. В ответ, по словам Ушакова, Байден пообещал Путину обсудить эту тему с союзниками США.

Политические лидеры также договорились, что их представители оперативно начнут работать над возможными юридическими гарантиями безопасности России. Путин 8 декабря сообщил, что блок НАТО настроен "мягко говоря, недружественно" по отношению к России. Президент считает, что своими действиями, например, высылкой российских дипломатов, альянс ""объявляет Россию своим противником". Россия же, по его словам, со своей стороны не стремится ни к какой конфронтации. Российский президент подчеркнул, что расширение НАТО на восток, в том числе за счет Украины, угрожает безопасности России и потому неприемлемо для Москвы.

"Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров", - отметил Путин.

Он уточнил, что Москва говорит о своих опасениях последние десятилетия, однако инфраструктура НАТО все равно приближается к границам России. Путин обратил внимание, что западные партнеры "очень поверхностно" относятся ко всем предостережениям России.

В качестве примера расширения НАТО президент РФ указал на комплексы противоракетной обороны, размещенные в Польше и Румынии. По мнению Путина, если Украину примут в НАТО, на ее территории тоже появится западное вооружение.

"Ну как же мы можем об этом не думать? Это было бы преступным бездействием с нашей стороны - безвольно наблюдать за тем, что там происходит", - резюмировал Путин.

Как оценивают ситуацию США Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам переговоров Байдена с Путиным сообщил, что Байден не давал никаких гарантий по ограничению расширения НАТО в отношении Украины.

"Он [Байден] не делал таких обязательств или уступок. Он поддерживает тезис о том, что страны должны свободно выбирать, с кем объединяться", - пояснил Салливан.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, говорил, что США придерживаются в вопросе НАТО политики открытых дверей. По его словам, альянс должен быть доступен для вступления новых государств. Прайс добавил, что, все заявления Москвы об исходящих от блока угрозах являются "болтовней" и попытками "сфабриковать какое-нибудь надуманное обоснование… чтобы российские вооруженные силы могли сделать то, что, вероятно, планировалось с самого начала".

Украинский вопрос США, в свою очередь, обеспокоены усилением российских войск около украинских границ. На встрече с Путиным Байден вновь поднял эту тему и пригрозил, что США и союзники готовы применить санкции в случае развития конфликта. Американский лидер также сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный фланг альянса, если Россия вторгнется на Украину.

Российская сторона неоднократно отрицала обвинения в том, что она наращивает военные силы вблизи Украины или стремится напасть на эту страну.