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28 минут назад

Вучич: Миллер пообещал не оставить Сербию без газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил президента Сербии Александара Вучича, что республика не останется без газа. Об этом глава государства сообщил в среду, отвечая на вопрос ТАСС.

Вучич: Миллер пообещал не оставить Сербию без газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я вчера действительно разговаривал с Алексеем Миллером, мы эту информацию здесь не публиковали. Думаю, что наш разговор прошел в исключительно дружеском тоне, и мы закончили словами президента [России Владимира] Путина, это сказал и Алексей Борисович: "Сербию мы не оставим без газа". Спасибо нашим русским друзьям за это", - сказал сербский лидер.

В мире,Алексей Миллер,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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