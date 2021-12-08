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16 минут назад

Глава ВОЗ рассказал о влиянии штамма «омикрон» на ход пандемии

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что распространение штамма «омикрон» может иметь значительное влияние на ход пандемии. Как будет развиваться новый штамм, покажут ближайшие дни и недели, пишет РИА Новости.

Глава ВОЗ озвучил влияние штамма «омикрон» на ход пандемии
Фото: ТАССТАСС

«На данный момент о выявлении «омикрона» сообщили 57 стран, и мы ожидаем, что их количество будет расти. Некоторые характеристики «омикрона», в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии… Важно внимательное отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли «омикрон» превзойти «дельту». Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование», - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, данные из ЮАР предполагают, что не исключено повторное заражение «омикроном», при этом он может быть менее опасным, чем штамм «дельта». Но чтобы заявлять об этом с уверенностью, необходимо больше информации.

«Ближайшие дни и недели покажут, как будет развиваться «омикрон». Если страны буду ждать до тех пор, пока их больницы не заполнятся, то мы уже проиграли», - добавил Гебрейесус.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый вариант вируса греческой буквой «омикрон» и включила его в группу «вызывающих обеспокоенность» (VOC).

Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным». Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека и может частично обходить вакцинный иммунитет.

В России штамм «омикрон» был выявлен у двух прилетевших из ЮАР граждан. В настоящее время все прибывающие в РФ из Южноафриканской республики и граничащих с ней стран должны соблюдать 14-дневный карантин.

В мире,ВОЗ,РИА Новости,
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