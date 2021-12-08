Байден начал рассказ о переговорах с Путиным с шутки

Президент США Джо Байден в шутку заявил журналистам, что президент России Владимир Путин в ходе беседы с ним обсуждал представителей прессы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», - сказал Байден на брифинге, указав на журналистов.

После этого американский лидер рассказал, о чем на самом деле беседовал с Владимиром Путиным.

Разговор президентов России и США по видеосвязи состоялся накануне и продлился чуть более двух часов. Пресс-служба администрации Белого дома сообщила, что лидеры обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности. Кроме того, Байден призвал российского коллегу к деэскалации вокруг Киева и «возврату к дипломатии», пригрозив «решительными экономическими и другими мерами». В частности, Байден пригрозил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.