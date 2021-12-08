Пока вы не уснули: «Победа Путина» и прошлое «стрелка из МФЦ»

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Экс-посол США в России назвал «победу Путина»

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол назвал «победой Путина» исключение санкций против «Северного потока - 2» из оборонного бюджета США на 2022 финансовый год.

По мнению американского дипломата, это решение принято, поскольку газопровод почти готов к запуску, а для президента США Джо Байдена важны хорошие отношения с Германией.

Раскрыто прошлое «стрелка из МФЦ»

Задержанный за стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов признал вину. Об этом заявили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), навестивших Глазова в изоляторе временного содержания.

Глазов рассказал представителям ОНК, что пришел в МФЦ получать паспорт, сотрудники центра попросили его надеть маску, из-за чего он потерял над собой контроль.

В Кремле ответили на вопрос о воссоздании СССР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что воссоздать Советский Союз невозможно.

Такое заявление Песков сделал, комментируя слова замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о зонах влияниях и «аппетитах» России.

США предрекли крах после

Россию от всемирной платежной системы SWIFT отключать не будут, ведь в этом случае пострадает не только РФ, но и США.

Такого мнения придерживается бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель.

Германия и США достигли договоренности по закрытию «Северного потока – 2»

Правительства США и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину, сообщил источник в Конгрессе.

По словам администрации президента в Вашингтоне, Германия взяла на себя обязательства в отношении «Северного потока – 2» в случае «агрессивных действий» России в Украине.

Россия отказала Нидерландам в допросе командира по делу MH17

Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе командира базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады, Сергея Мучкаева, подозреваемого по делу о крушении «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхей заявил, что российская сторона отказалась от сотрудничества, потому что «опрос противоречит интересам РФ».

Ярмольник резко отреагировал на последние слова Рудинштейна

Создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря.

Незадолго до смерти продюсер вдруг решился на весьма резкие откровения, касающиеся Леонида Ярмольника. Популярный актер молчать в ответ не стал.

«Еще одна победа Путина»: в Америке признали слабость Байдена

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена стали локальной победой российского лидера. Путин в очередной раз заставил США догадываться о своих намерениях.

«В краткосрочной перспективе призыв во вторник стал еще одной победой для российского лидера, который специально заставляет Америку догадываться о своих намерениях», — пишет американское издание Bloomberg.

В США допустили ядерные бомбардировки России

Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил, что США могут начать войну с Россией, в том числе с применением ядерного оружия, ради защиты Украины.

Уикер, входящий в состав комитета Сената по вооруженным силам, в интервью Fox News «дал ясно понять, что не исключает никаких методов по защите суверенитета Украины», подчеркивает издание.

«Не люблю Москву и страну в целом». За что высылают из России бойца ММА

Спортсмен слишком любил быструю езду на своей «Тойоте». Без водительских прав и страховки.