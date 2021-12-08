Пока вы не уснули: «Победа Путина» и прошлое «стрелка из МФЦ»

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Экс-посол США в Москве Майкл Макфол назвал «победой Путина» исключение санкций против «Северного потока - 2» из оборонного бюджета США на 2022 финансовый год.
По мнению американского дипломата, это решение принято, поскольку газопровод почти готов к запуску, а для президента США Джо Байдена важны хорошие отношения с Германией.
Задержанный за стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов признал вину. Об этом заявили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), навестивших Глазова в изоляторе временного содержания.
Глазов рассказал представителям ОНК, что пришел в МФЦ получать паспорт, сотрудники центра попросили его надеть маску, из-за чего он потерял над собой контроль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что воссоздать Советский Союз невозможно.
Такое заявление Песков сделал, комментируя слова замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о зонах влияниях и «аппетитах» России.
Россию от всемирной платежной системы SWIFT отключать не будут, ведь в этом случае пострадает не только РФ, но и США.
Такого мнения придерживается бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель.
Правительства США и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину, сообщил источник в Конгрессе.
По словам администрации президента в Вашингтоне, Германия взяла на себя обязательства в отношении «Северного потока – 2» в случае «агрессивных действий» России в Украине.
Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе командира базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады, Сергея Мучкаева, подозреваемого по делу о крушении «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines.
Председательствующий судья Хендрик Стейнхей заявил, что российская сторона отказалась от сотрудничества, потому что «опрос противоречит интересам РФ».
Создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря.
Незадолго до смерти продюсер вдруг решился на весьма резкие откровения, касающиеся Леонида Ярмольника. Популярный актер молчать в ответ не стал.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена стали локальной победой российского лидера. Путин в очередной раз заставил США догадываться о своих намерениях.
«В краткосрочной перспективе призыв во вторник стал еще одной победой для российского лидера, который специально заставляет Америку догадываться о своих намерениях», — пишет американское издание Bloomberg.
Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил, что США могут начать войну с Россией, в том числе с применением ядерного оружия, ради защиты Украины.
Уикер, входящий в состав комитета Сената по вооруженным силам, в интервью Fox News «дал ясно понять, что не исключает никаких методов по защите суверенитета Украины», подчеркивает издание.
Спортсмен слишком любил быструю езду на своей «Тойоте». Без водительских прав и страховки.
Чоршанбе Чоршанбиева сложно назвать топовым бойцом, но определённую известность в спортивной среде он заработал. 26-летний уроженец Таджикистана в профессиональных смешанных единоборствах провёл всего десять боёв, успев проиграть Зелиму Имадаеву и Артуру Шапиеву.