В Дании выступили против базы НАТО из-за России

На Фарерских островах выступили против создания радиолокационной базы НАТО из-за нежелания портить отношения с Россией, пишет издание SVT. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

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Дания хочет построить на Фарерских островах радиолокационную базу, радары которой будут регистрировать все самолеты, пролетающие над регионом. Однако на самих Фарерах считают, что из-за этого автономия может лишиться одного из крупнейших покупателей своей рыбы – России, и экономика островов «может этого не пережить».

Фарерская оппозиция обвиняет правительство островов в том, что оно слишком лояльно относится к Дании, и предлагает властям автономии самостоятельно вести переговоры с НАТО, выдвигая собственные требования.

«Если на Фарерских островах появятся радары, мы, например, в какой-то степени станем стратегической целью бомбардировок», - считает местный парламентарий Бьярни Карасон Петерсон.