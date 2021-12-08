В Дании выступили против базы НАТО из-за России

На Фарерских островах выступили против создания радиолокационной базы НАТО из-за нежелания портить отношения с Россией, пишет издание SVT. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».
Дания хочет построить на Фарерских островах радиолокационную базу, радары которой будут регистрировать все самолеты, пролетающие над регионом. Однако на самих Фарерах считают, что из-за этого автономия может лишиться одного из крупнейших покупателей своей рыбы – России, и экономика островов «может этого не пережить».
Фарерская оппозиция обвиняет правительство островов в том, что оно слишком лояльно относится к Дании, и предлагает властям автономии самостоятельно вести переговоры с НАТО, выдвигая собственные требования.
«Если на Фарерских островах появятся радары, мы, например, в какой-то степени станем стратегической целью бомбардировок», - считает местный парламентарий Бьярни Карасон Петерсон.
Фарерские острова - автономный регион и группа островов в северной части Атлантического океана между Шотландией и Исландией. Фареры входят в состав Королевства Дании, но с 1948 года самостоятельно решают внутренние государственные вопросы, имеют собственные министерства торговли и промышленности, финансов, рыболовства, культуры и образования, социальных и медицинских услуг и внутренних дел, а также имеют право заключения торговых соглашений. При этом датское правительство проводит внешнюю, оборонную и конституционную политику островов.