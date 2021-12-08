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1 час назад

«Несет риск для нас»: В Дании выступили против базы НАТО из-за России

На Фарерских островах выступили против создания радиолокационной базы НАТО из-за нежелания портить отношения с Россией, пишет издание SVT. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

В Дании выступили против базы НАТО из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дания хочет построить на Фарерских островах радиолокационную базу, радары которой будут регистрировать все самолеты, пролетающие над регионом. Однако на самих Фарерах считают, что из-за этого автономия может лишиться одного из крупнейших покупателей своей рыбы – России, и экономика островов «может этого не пережить».

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Фарерская оппозиция обвиняет правительство островов в том, что оно слишком лояльно относится к Дании, и предлагает властям автономии самостоятельно вести переговоры с НАТО, выдвигая собственные требования.

«Если на Фарерских островах появятся радары, мы, например, в какой-то степени станем стратегической целью бомбардировок», - считает местный парламентарий Бьярни Карасон Петерсон.

Фарерские острова - автономный регион и группа островов в северной части Атлантического океана между Шотландией и Исландией. Фареры входят в состав Королевства Дании, но с 1948 года самостоятельно решают внутренние государственные вопросы, имеют собственные министерства торговли и промышленности, финансов, рыболовства, культуры и образования, социальных и медицинских услуг и внутренних дел, а также имеют право заключения торговых соглашений. При этом датское правительство проводит внешнюю, оборонную и конституционную политику островов.

В мире,НАТО,InoSMI.Ru,
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