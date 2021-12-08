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1 час назад

Байден отказался воевать за Украину

США отказываются в одностороннем порядке задействовать вооруженные силы из-за «вторжения России на Украину». Об этом заявил американский лидер Джо Байден, сообщает ТАСС.

Байден отказался воевать за Украину
Фото: ReutersReuters

Президент США таким образом ответил на вопросы журналистов перед вылетом в Миссури. Байдена спросили, не отказывается ли он от варианта ввода американских войск на территорию Украины из-за разногласий с Россией по Украине. «Это не рассматривается», — сказал глава государства.

Байден пригрозил Путину санкциями в случае эскалации на Украине

Встреча между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. В ходе переговоров Владимир Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало схему, на которой изображен якобы план вторжения России на территорию Украины в начале 2022 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию пропагандой, замешанной на идеологии.

В мире,Мария Захарова,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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