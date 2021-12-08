Гордон: «Зеленский обиделся и спустил на меня всех собак»

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент страны Владимир Зеленский запустил кампанию по его дискредитации, на которую тратится 150 тысяч долларов в неделю. Об этом, как сообщает РИА «Новости», он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

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По словам Гордона, Зеленский «очень обиделся» на его заявление о том, что он не сможет избраться на второй срок, и «дал команду, чтобы Гордона всячески и проверяла налоговая, и проверяли по другим линиям, и спецслужбы, и искали компромат».

Журналист отметил, что узнает о поручениях президента по своей дискредитации еще до того, как они попадают к исполнителям.

«Не успела эта информация еще попасть в Службу безопасности, мне уже оттуда дают распечатки», - заявил Гордон.

Он продемонстрировал в эфире листок с текстом, назвав его аналитическим материалом из Службы безопасности.

«Зеленский спустил собак на Гордона, пишут. Кстати, то, что собак, это правда, людьми их не назовешь. На кампанию по дискредитации за неделю потратили 150 тысяч долларов. К Гордону можно относиться по-разному, но в случае с Порошенко он сыграл важную роль в обнулении его рейтинга. То же самое происходит и с Зеленским», - зачитал журналист.

Он признался, что гордится вниманием президента Украины, и назвал Владимира Зеленского руководителем своего фан-клуба.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Зеленский для него «умер – нет его больше». По словам журналиста, за два года у власти президент не выполнил ни одного предвыборного обещания и продемонстрировал свою некомпетентность в ситуации с расследованием спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Гордон выразил уверенность, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится вместе с истечением срока его полномочий.